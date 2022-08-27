«Мурашки по телу». Свинов — о поддержке болельщиков «Факела»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о поддержке болельщиков воронежской команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).
«Атмосфера перед отелем, когда собираются болельщики — это здорово. Приятен путь, когда едешь от отеля до стадиона — в этот момент идут мурашки по телу. У отеля, на пути к стадиону и у самого стадиона стоит толпа — вы сами видели. Приятно быть частью клуба и играть тут. В Первой лиге такого не было: может быть, пара человек стояла у отеля. Но это всё надо заслужить. Мы заслужили это выходом в Премьер-Лигу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В конце 2021 года «Спартак» выкупил у «Факела» права на 21-летнего Свинова. Перед началом нынешнего сезона вратарь вернулся в воронежскую команду на правах аренды.
Очереди у стадиона «Факела». Видеоролик:
- 27 августа 2022
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23