«Мурашки по телу». Свинов — о поддержке болельщиков «Факела»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о поддержке болельщиков воронежской команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).

«Атмосфера перед отелем, когда собираются болельщики — это здорово. Приятен путь, когда едешь от отеля до стадиона — в этот момент идут мурашки по телу. У отеля, на пути к стадиону и у самого стадиона стоит толпа — вы сами видели. Приятно быть частью клуба и играть тут. В Первой лиге такого не было: может быть, пара человек стояла у отеля. Но это всё надо заслужить. Мы заслужили это выходом в Премьер-Лигу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В конце 2021 года «Спартак» выкупил у «Факела» права на 21-летнего Свинова. Перед началом нынешнего сезона вратарь вернулся в воронежскую команду на правах аренды.

Очереди у стадиона «Факела». Видеоролик: