Свинов: «Факелу» иногда банально не везёт. Победы придут — будем работать

Голкипер «Факела» Илья Свинов прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 4:1.



«С чем связываю нынешние результаты команды? С игрой — не получается выиграть. Иногда банально не везёт. Будем работать — победы придут», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.



«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.