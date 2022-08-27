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«Мальорка» уверенно обыграла «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги

«Мальорка» уверенно обыграла «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги
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Сегодня, 27 августа, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде местный «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании играл с «Мальоркой». Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0. Встречу посетили 10 944 зрителя.

Счёт в матче с передачи Дани Родригеса открыл нападающий Ведат Муричи.

Муричи забивает после успешного прессинга. Видеоролик:

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На 64-й минуте Ли Кан Ин увеличил преимущество «Мальорки» и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу своей команды.

Ли Кан Ин увеличивает преимущество команды. Видеоролик:

«Мальорка» набрала четыре очка и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. У «Райо» четыре очка и девятая позиция.

Испания - Примера. 3-й тур
27 августа 2022, суббота. 20:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Муричи – 13'   0:2 Ин – 64'
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