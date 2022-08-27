«Мальорка» уверенно обыграла «Райо Вальекано» в 3-м туре Ла Лиги

Сегодня, 27 августа, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде местный «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании играл с «Мальоркой». Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0. Встречу посетили 10 944 зрителя.
Счёт в матче с передачи Дани Родригеса открыл нападающий Ведат Муричи.
Муричи забивает после успешного прессинга. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 64-й минуте Ли Кан Ин увеличил преимущество «Мальорки» и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу своей команды.
Ли Кан Ин увеличивает преимущество команды. Видеоролик:
«Мальорка» набрала четыре очка и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. У «Райо» четыре очка и девятая позиция.
- 27 августа 2022
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:53
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:27
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:23