Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал волевую победу над «Факелом»
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над воронежским «Факелом» (4:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Волевая победа! Счастливые уже возвращаемся домой», — написал Чернов в телеграм-канале.
26-летний Чернов стал игроком красно-белых в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне защитник в семи матчах чемпионата России не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2026 года.
«Спартак» благодаря победе над воронежской командой набрал 16 очков и вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ. По итогам тура коллектив Гильермо Абаскаля могут опередить «Зенит», ЦСКА и «Ростов».
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