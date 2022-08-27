Аллегри: «Ювентусу» нужно было «убить» игру в матче с «Ромой» ещё в самом начале

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 3-го тура Серии А с «Ромой». Встреча команд закончилась со счётом 1:1. По мнению Аллегри, его подопечные должны были развить успех в начале встречи. Уже на 2-й минуте Душан Влахович вывел «Юве» вперёд, но во втором тайме римляне отыгрались.



«Это длинный сезон. Мы рисковали проиграть, пропустив в концовке ещё с одного углового. «Ювентус» провёл хороший матч с технической точки зрения, но нам нужно прогрессировать. «Рома» играла более оборонительно.



Я доволен тем, как играли ребята. Матч был хорошим. «Рома» — сильная команда, а Жозе Моуринью всегда грамотно настраивает игроков.



Моуринью всегда умён, когда дело касается чтения игры. Если не «убить» игру в самом начале, когда есть возможность, можно потерять победу», — цитирует Аллегри Football Italia.

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