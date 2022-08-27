Зоммер отразил 19 ударов в матче с «Баварией». Это рекорд Бундеслиги

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер отразил 19 ударов в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Швейцарский вратарь установил рекорд турнира по количеству отражённых ударов. Об этом сообщает SofaScore в «Твиттере».
33-летний Зоммер перешёл в «Боруссию» летом 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в четырёх матчах чемпионата Германии пропустил три гола и один раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Вратарские способности Зоммера позволили его команде набрать по итогам четырёх матчей Бундеслиги восемь очков и закрепиться на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре поразить ворота Зоммера в гостевом матче попробуют игроки «Майнца».
Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому. Видеоролик:
- 28 августа 2022
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:49
-
23:44
-
23:41
-
23:36
-
23:21
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34
-
21:34
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:07