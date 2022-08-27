Зоммер отразил 19 ударов в матче с «Баварией». Это рекорд Бундеслиги

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер отразил 19 ударов в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Швейцарский вратарь установил рекорд турнира по количеству отражённых ударов. Об этом сообщает SofaScore в «Твиттере».

33-летний Зоммер перешёл в «Боруссию» летом 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в четырёх матчах чемпионата Германии пропустил три гола и один раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Вратарские способности Зоммера позволили его команде набрать по итогам четырёх матчей Бундеслиги восемь очков и закрепиться на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре поразить ворота Зоммера в гостевом матче попробуют игроки «Майнца».

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