Хавбек «ПСЖ» Эррера вернулся в «Атлетик» спустя 8 лет

«Атлетик» Бильбао объявил об аренде полузащитника «ПСЖ» Андера Эрреры на предстоящий сезон. У испанской команды будет опция выкупа 33-летнего футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Эррера выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год. В 128 матчах за команду он забил 11 голов и отдал 19 результативных передач. Позднее пять сезонов испанский полузащитник провёл в «Манчестер Юнайтед», а затем на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ», где выиграл семь трофеев. В Англии трофейная полка Эрреры пополнилась четырьмя кубками, включая за победу в Лиге Европы.
Видеообзор. «Атлетик Б» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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