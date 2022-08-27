Голы Леау и Жиру принесли «Милану» победу над «Болоньей»

Сегодня, 27 августа, на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане местная одноимённая команда продолжила защиту титула чемпионата страны в матче 3-го тура. Соперником подопечных Стефано Пиоли стала «Болонья», которая в этой игре уступила со счётом 2:0.

Счёт в матче на 21-й минуте с передачи Шарля Де Кетеларе открыл Рафаэл Леау. Во втором тайме Оливье Жиру откликнулся на передачу Леау и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Милана».

«Милан» в трёх матчах набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Сассуоло». «Болонья» с одним очком идёт на 17-й позиции. В 4-м туре клуб сыграет дома с «Салернитаной».

Болельщики «Милана» заполонили улицы города после чемпионства. Видеоролик: