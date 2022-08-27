Лига 1: «Ланс» со счётом 2:1 обыграл «Ренн»

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Ланс» принимал «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой хозяев — 2:1.



На 66-й минуте гол ударом из-за штрафной забил ивуарийский полузащитник «Ланса» Секо Фофана, ему ассистировал защитник Жонатан Гради. Удвоил преимущество хозяев на 70-й минуте бельгийский форвард Луа Опенда — передача на счету Флорьяна Сотока. Уже в добавленное время вышедший на замену нападающий гостей Гаэтан Лаборде один мяч отыграл, установив итоговый счёт — 2:1 в пользу красно-жёлтых.

«Ланс» нанёс шесть ударов по воротам соперника (два в створ), «Ренн» — два удара (оба в створ). Красно-жёлтые также лидировали по проценту владения мячом (55% на 45%).

Таким образом, после четырёх туров у красно-жёлтых восемь очков, у красно-чёрных — пять. В следующем матче «Ланс» сыграет с «Лорьяном», а «Ренн» — с «Брестом». Действующий чемпион Франции, «ПСЖ», завтра, 28 августа, сыграет с «Монако». Начало встречи — в 21:45 мск.