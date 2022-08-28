Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с 33-летним вратарём «Ньюкасла» Дубравкой

Романо: «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с 33-летним вратарём «Ньюкасла» Дубравкой
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может подписать контракт с вратарём «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. 33-летний футболист надеется, что «сороки» отпустят его для реализации этой отличной возможности. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» готов арендовать игрока с правом выкупа за € 6 млн, но «Ньюкасл» настаивает на полноценном трансфере. Сам Дубравка также хочет, чтобы его отпустили.

Дубравка перешёл в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. За «сорок» он провёл 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей. В прошлом сезоне его команда финишировала в АПЛ 11-й, сейчас «Ньюкасл» с пятью очками идёт шестым.

Мартин в 2014 году дебютировал за сборную Словакии и был основным вратарём команды на Евро-2020.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере Дубравки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022