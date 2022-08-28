Романо: «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с 33-летним вратарём «Ньюкасла» Дубравкой

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может подписать контракт с вратарём «Ньюкасла» Мартином Дубравкой. 33-летний футболист надеется, что «сороки» отпустят его для реализации этой отличной возможности. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» готов арендовать игрока с правом выкупа за € 6 млн, но «Ньюкасл» настаивает на полноценном трансфере. Сам Дубравка также хочет, чтобы его отпустили.

Дубравка перешёл в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. За «сорок» он провёл 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей. В прошлом сезоне его команда финишировала в АПЛ 11-й, сейчас «Ньюкасл» с пятью очками идёт шестым.



Мартин в 2014 году дебютировал за сборную Словакии и был основным вратарём команды на Евро-2020.

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