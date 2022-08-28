Маттеус: Джамал Мусиала напоминает мне Месси

Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился впечатлениями от игры 19-летнего полузащитника красных Джамала Мусиалы.

«Желаю ему стать лучшим футболистом мира, но пока ещё он развивается. Своими радостью, движениями, дриблингом он напоминает мне Лионеля Месси.

Если продолжать так же, то он добьётся многого с успешной командой. У него есть потенциал, чтобы рассчитывать на «Золотой мяч» и звание лучшего игрока планеты. Мусиала скромен. Он всегда хочет улучшать свои качества. Это стремление его мотивирует. Если оно сохранится, он сможет стать так же успешен, как Роберт Левандовски», — приводит слова Маттеуса GOAL.

Мусиала провёл за «Баварию» 82 матча, забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.