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«ПСЖ» близок к подписанию Фабиана Руиса

«ПСЖ» близок к подписанию Фабиана Руиса
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис с большой долей вероятности продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает инсайдер Николо Скира. По его данным, уже в ближайшее время клубы должны закрыть сделку.

Французский клуб заплатит за Руиса € 24 млн с учётом бонусов. Зарплата футболиста в парижской команде составит € 5 млн.

Примечательно, что ранее «ПСЖ» объявил об уходе полузащитника Андера Эрреры. Испанец перешёл в «Атлетик» на правах аренды.

В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

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