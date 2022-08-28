Полузащитник «Рубина» перенёс операцию и пропустит три месяца

Полузащитник «Рубина» Александр Саплинов, у которого был диагностирован перелом пятой плюсневой кости, успешно прооперирован, сообщает официальный сайт казанского «Рубина».
Ориентировочный срок восстановления футболиста составит порядка трёх месяцев. Саплинов получил травму в домашнем матче пятого тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью», который завершился со счётом 3:0 в пользу казанцев. Александр был заменён на 25-й минуте.
Со старта сезона Александр Саплинов принял участие во всех пяти матчах «Рубина» в Первой лиге. В первых турах с «Родиной» и «Енисеем» Леонид Слуцкий выпускал его на замену (на 30 и 20 минут соответственно), в третьем туре с «Уфой» полузащитник отыграл матч полностью, а в татарском дерби с «Нефтехимиком» футболист вышел со скамейки в дебюте второго тайма.
- 28 августа 2022
-
03:10
-
03:01
-
02:50
-
02:23
-
02:03
-
01:51
-
00:54
-
00:31
-
00:31
-
00:26
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:49
-
23:44
-
23:41
-
23:36
-
23:21
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:41
-
21:34