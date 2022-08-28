Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» перенёс операцию и пропустит три месяца

Полузащитник «Рубина» перенёс операцию и пропустит три месяца
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Александр Саплинов, у которого был диагностирован перелом пятой плюсневой кости, успешно прооперирован, сообщает официальный сайт казанского «Рубина».

Ориентировочный срок восстановления футболиста составит порядка трёх месяцев. Саплинов получил травму в домашнем матче пятого тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью», который завершился со счётом 3:0 в пользу казанцев. Александр был заменён на 25-й минуте.

Со старта сезона Александр Саплинов принял участие во всех пяти матчах «Рубина» в Первой лиге. В первых турах с «Родиной» и «Енисеем» Леонид Слуцкий выпускал его на замену (на 30 и 20 минут соответственно), в третьем туре с «Уфой» полузащитник отыграл матч полностью, а в татарском дерби с «Нефтехимиком» футболист вышел со скамейки в дебюте второго тайма.

Новость по теме
«Рубин» арендовал нападающего «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022