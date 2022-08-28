Полузащитник «Рубина» перенёс операцию и пропустит три месяца

Полузащитник «Рубина» Александр Саплинов, у которого был диагностирован перелом пятой плюсневой кости, успешно прооперирован, сообщает официальный сайт казанского «Рубина».



Ориентировочный срок восстановления футболиста составит порядка трёх месяцев. Саплинов получил травму в домашнем матче пятого тура Мелбет Первой лиги с «Кубанью», который завершился со счётом 3:0 в пользу казанцев. Александр был заменён на 25-й минуте.



Со старта сезона Александр Саплинов принял участие во всех пяти матчах «Рубина» в Первой лиге. В первых турах с «Родиной» и «Енисеем» Леонид Слуцкий выпускал его на замену (на 30 и 20 минут соответственно), в третьем туре с «Уфой» полузащитник отыграл матч полностью, а в татарском дерби с «Нефтехимиком» футболист вышел со скамейки в дебюте второго тайма.

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