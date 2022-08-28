Моуринью: что я сказал Аллегри? Что в первом тайме они надрали нам задницы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью начал общение с журналистами после ничьей с «Ювентусом» с ответа на вопрос, что он сказал Массимилиано Аллегри по окончании матча.
«Не думаю, что могу воспроизвести точные слова… Можно? Что они надрали нам задницы в первом тайме, а во втором мы были немного лучше. В перерыве я сказал своим футболистам, что мне стыдно за них и стыдно быть их тренером. Вопрос в том, почему во втором тайме выглядели как следует, а в первом – нет. Мы говорим не о тактике, а об отношении. Мы не можем выходить на поле с таким отношением.
В первом тайме я сказал помощнику, что мы должны молиться, чтобы уйти на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Ювентуса». И это была чистая удача. У нас не было много вариантов – не было Дзаньоло, Вейналдума или другого игрока, который, я думаю, скоро может появиться. С этими тремя, возможно, все было бы по-другому. Аллегри, даже при всех своих проблемах, мог привлечь таких игроков, как Милик и Маккенни.
Я мог бы прийти сюда и сказать вам, что мы изменили ситуацию во втором тайме, что мы были потрясающими, но я не хочу этого делать и не буду ничего скрывать. Если брать первый и второй таймы отдельно, то во втором мы заслужили победу 1:0. Но я не хочу говорить, что мы заслужили результат сегодня вечером, потому что это был бы комплимент футболистам с моей стороны, которого они на самом деле не заслуживают за свою игру до перерыва», – приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».
Матч «Ювентус» – «Рома» состоялся 27 августа и завершился со счётом 1:1. На 2-й минуте Душан Влахович вывел хозяев вперёд, а на 69-й забил Тэмми Абрахам с передачи экс-игрока «Юве» Пауло Дибалы.
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