Главный тренер «Факела» сравнил два поражения со счётом 1:4 от ЦСКА и «Спартака»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко ответил на вопрос, в чём схожесть и различия матчей с московскими ЦСКА и «Спартаком».
«Одинаковый только результат 1:4. Но сегодня со «Спартаком» к 90-й минуте счёт был 1:2. Поэтому матчи точно складывались не одинаково. Всё-таки со «Спартаком» мы оказывали больше давления на чужой половине поля, больше взаимодействовали, больше старались доставить мяч на чужую половину поля. Мы сразу подбирали мячи – это хорошо. Но плохо то, что мы даём дойти до нашей штрафной площади. Здесь нужно не руководствоваться эмоциями, а всегда играть до конца, до последнего.
Сказать, что мы специально прижались к своей штрафной площади, нельзя. Соперник сделал ряд перестановок, выпустив свежих игроков, взвинтил темп игры. Мы должны быть готовы этому противодействовать», – сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.
На перерыв «Факел» ушёл, ведя в счёте в домашней игре со «Спартаком» – на 23-й минуте забил Аслан Дашаев. Однако на 51-й и 57-й минутах Роман Зобнин и Даниил Денисов повернули результат в пользу красно-белых. А уже в компенсированное время Квинси Промес и Мацей Рыбус довели дело до победы «Спартака» с крупным счётом.
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