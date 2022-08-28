Монтелла и Балотелли чуть не подрались сразу после матча «Аданы» с «Умраниеспором»

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли вывел из себя главного тренера команды Винченцо Монтеллу после матча четвертого тура турецкой Суперлиги с «Умраниеспором».



После финального свистка Монтелла вышел на поле, чтобы поблагодарить игроков обеих команд и пожать руки судьям. Там у него состоялся нелицеприятный диалог с Балотелли. Винченцо был разозлён и уже уходил с поля, когда Марио несколько раз что-то сказал в его адрес за спиной. Монтелла развернулся, подошёл к Балотелли и хотел ответить более внятно. Обоих пришлось сдерживать игрокам и персоналу «Аданы».

Артём Дзюба в матче с «Умраниеспором» вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. В перерыве как раз вместо него и вышел Балотелли. А единственный гол «Адана Демирспор» в матче был забит португальцем Кевином Родригешем ещё на шестой минуте – ему ассистировал сенегалец Баду Н'Диайе.