Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монтелла и Балотелли чуть не подрались сразу после матча «Аданы» с «Умраниеспором»

Монтелла и Балотелли чуть не подрались сразу после матча «Аданы» с «Умраниеспором»
Комментарии

Нападающий турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли вывел из себя главного тренера команды Винченцо Монтеллу после матча четвертого тура турецкой Суперлиги с «Умраниеспором».

После финального свистка Монтелла вышел на поле, чтобы поблагодарить игроков обеих команд и пожать руки судьям. Там у него состоялся нелицеприятный диалог с Балотелли. Винченцо был разозлён и уже уходил с поля, когда Марио несколько раз что-то сказал в его адрес за спиной. Монтелла развернулся, подошёл к Балотелли и хотел ответить более внятно. Обоих пришлось сдерживать игрокам и персоналу «Аданы».

Артём Дзюба в матче с «Умраниеспором» вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. В перерыве как раз вместо него и вышел Балотелли. А единственный гол «Адана Демирспор» в матче был забит португальцем Кевином Родригешем ещё на шестой минуте – ему ассистировал сенегалец Баду Н'Диайе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022