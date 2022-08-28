В «Спартаке» не исключили включение Заремы Салиховой в новый состав совета директоров

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможности включения Заремы Салиховой, супруги экс-владельца клуба Леонида Федуна, в новый состав совета директоров.

«Когда „Спартак“ объявит новый состав совета директоров? Отвечу скучно: как только придёт время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

Какова вероятность включения в него Заремы Салиховой? Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить всё хорошее», — приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, Леонид Федун недавно покинул пост владельца московского «Спартака».