В «Спартаке» не исключили включение Заремы Салиховой в новый состав совета директоров

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможности включения Заремы Салиховой, супруги экс-владельца клуба Леонида Федуна, в новый состав совета директоров.
«Когда „Спартак“ объявит новый состав совета директоров? Отвечу скучно: как только придёт время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.
Какова вероятность включения в него Заремы Салиховой? Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придёт время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить всё хорошее», — приводит слова Зеленова Sport24.
Напомним, Леонид Федун недавно покинул пост владельца московского «Спартака».
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