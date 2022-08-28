Овечкин высказался о вероятном переходе Захаряна в «Челси»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз и фанат столичного «Динамо» Александр Овечкин прокомментировал потенциальный уход хавбека Арсена Захаряна из московской команды в «Челси».

«Я не могу комментировать, потому что не знаю точной информации. Но мне бы хотелось, чтобы он заиграл в «Челси», если это правда. Чем выше, тем лучше», — сказал Овечкин в интервью Metaratings.



Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку синие готовы предложить долгосрочный контракт.



В нынешнем сезоне Захарян в шести матчах чемпионата России забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.