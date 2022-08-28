Форвард «Спартака» Николсон не ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после окончания матча 7-го тура чемпионата России против «Факела» (4:1) не стал отвечать на вопрос, проводит ли он свои последние минуты в стане красно-белых, сообщает «Матч ТВ».

Также 25-летний игрок устроил конкурс между юными воронежскими фанатами «Спартака» — кто выигрывает на цу-е-фа, тот и получает футболку ямайца.



Ранее журналист Якуп Чинар сообщил, что московский клуб сумел согласовать переход форварда в «Галатасарай», добавив, что о его трансфере будет официально известно в ближайшее время. Генеральный директор столичной команды Евгений Мележиков впоследствии выступил с опровержением информации о договорённости о переходе Николсона в клуб из Стамбула.

Победа над «Факелом» позволила «Спартаку» набрать 16 очков и промежуточно выйти на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. Ближайшие конкуренты красно-белых проведут свои матчи сегодня, 28 августа.