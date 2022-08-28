Зеленов: кандидатура Бальде устроила главного тренера, трансфер был полностью согласован

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переход нападающего Бальде Кейта в стан московского клуба.

«Спортивный блок всегда работает над усилением команды, вне зависимости от того, кто его возглавляет. У нас есть селекционный отдел, который даёт свои кандидатуры. Кандидатура Кейта устроила главного тренера, это был полностью согласованный трансфер. Надеемся, Бальде нас усилит.

Является ли травма Мозеса причиной подписания Бальде Кейта? Есть много факторов. Травма Мозеса, наверное, один из них, но не единственный», — приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист играл за такие клубы, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри».