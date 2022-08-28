Нигматуллин описал возможный трансфер Захаряна в «Челси», сравнив его с карьерой Куртуа

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал на тему вероятного ухода полузащитника столичного «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Конечно, это позитивная для российского футбола новость, когда молодым талантом всерьез интересуется серьёзный клуб. Думаю, в любом случае нужно осуществлять этот переход. При этом более чем логична будет передача Арсена в аренду в какой-то из клубов.

Вспомните Куртуа. Он также был куплен в молодом возрасте и играл в аренде «Атлетико». Это частая практика суперклубов – когда покупается молодой талант, но он ещё не готов в полной мере играть за основной состав, то футболист отдается в аренду в одну из многих партнёрских команд, доводится до конца и становится готов к основе. Здесь играет и финансовая составляющая – сейчас его можно купить за € 15 млн, а потом, когда он будет готов, будет стоить совсем других денег.

Возможно ли оставить его в аренде в «Динамо»? Некоторые клубы сразу покупают футболиста и оставляют его в команде, где он играл ранее. Но этот вариант для Арсена не очень подойдёт, потому что в европейском футболе нужно, прежде всего, адаптироваться. Так что если его в итоге купят и отдадут в аренду, то не обратно в «Динамо», – сказал Нигматуллин в интервью Metaratings.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку синие готовы предложить долгосрочный контракт.



В нынешнем сезоне Захарян в шести матчах чемпионата России забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.