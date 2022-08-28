Билялетдинов выступил с предположением о том, для чего «Локомотив» подписал Митая

«Локомотив» подписал бывшего защитника АЕКа Марио Митая на перспективу для дальнейшей продажи, заявил экс-наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов.

«С ним ещё предстоит познакомиться. В 19 лет не всегда можно сразу получить место в основном составе — это должны быть какие-то суперталанты. Но вряд ли он к ним относится. Может быть, в нем что то разглядели и взяли на перспективу. Возможно, его удастся вырастить и продвинуть дальше — это нормальная задача, — сказал Билялетдинов в интервью «Матч ТВ».

27 августа столичный клуб официально сообщил о трансфере 19-летнего албанского защитника. Митай явялется воспитанником академии афинского АЕКа. В 2020 году футболист заключил профессиональный контракт с командой. Всего за АЕК Митай сыграл в 16 матчах и отметился двумя ассистами.