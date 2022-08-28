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Зеленов — о группе «Спартака» в Кубке России: нам всегда интересно сыграть с «Зенитом»

Зеленов — о группе «Спартака» в Кубке России: нам всегда интересно сыграть с «Зенитом»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал попадание «красно-белых» в одну группу с «Зенитом» в Кубке России.

«То, что «Спартак» и «Зенит» в одной группе Кубка России, хорошо для всего российского футбола. Чем больше топовых матчей, тем лучше. Насколько это хорошо для «Спартака» — посмотрим. Нам всегда интересно сыграть с «Зенитом», — приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, вчера, 27 августа, в матче седьмого тура РПЛ «Спартак» в гостях разгромил воронежский «Факел» со счётом 4:1, поднявшись на первое место турнирной таблицы.

Сегодня, 28 августа, в рамках 7-го тура РПЛ «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом». Встреча начнётся в 13:00 мск.

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