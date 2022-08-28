Отец Агаларова: почему не играл Гамид? Вопрос стоит задать главному тренеру команды

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал, почему его сын не играл с «Крыльями Советов» в матче седьмого тура РПЛ, а также высказался о будущем форварда.

«Почему не играл Гамид? Этот вопрос стоит задать главному тренеру команды. Наверное, надо подтянуть среднюю скорость. Когда клуб так настойчиво работал в трансферное окно, а тренер звонил несколько раз, то предполагалось, что его берут в качестве игрока стартового состава, чтобы он играл. Главный тренер сказал: «Нет объёма средней скорости». Раньше требовали объём скоростной работы, но сейчас тренер требует объём средней скорости. Значит, будем над этим работать.



Будем ли зимой рассматривать другие варианты? На данный момент он игрок «Ахмата», о другом говорить не стоит. Конечно, любой футболист хочет играть, тем более когда он приходит в статусе лучшего бомбардира прошедшего чемпионата», — приводит слова Руслана Агаларова Metaratings.

Напомним, вчерашний матч между «Крыльями» и «Ахматом» закончился со счётом 2:1 в пользу самарского клуба.