Литвинов: победа в игре с «Факелом» не была лёгкой, учитывая гол соперника в первом тайме

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (4:1).
«Возвращение для меня сюда — самые приятные и лучшие эмоции, быть на родном стадионе и городе. Что касается игры, в начале матча был какой‑то сумбур, многое не получалось. Всё обсудили в раздевалке и довели игру до победы. Перестановки после перерыва? Это был выбор тренера, и это сыграло свою роль, но мы все одна команда, и мы бьёмся друг за друга.
Сегодня в полной мере всё не получалось, учитывая, что в первом тайме мы провалили игру, во втором тайме отыгрались, а в конце играли уже как команда, компактны были у своих ворот, и на контратаках получилось забить. Победа не была легкая, учитывая, что пропустили в первом тайме. «Факел» достойно смотрелся и хорошо игра», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».
Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Факел» (4) — на 14-м месте. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».
- 28 августа 2022
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
08:59
-
08:32
-
08:21
-
08:14
-
08:12
-
07:48
-
07:32
-
07:16
-
07:07
-
06:52
-
06:29
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:03
-
05:46
-
05:32
-
05:31
-
05:23
-
05:17