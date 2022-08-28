Литвинов: победа в игре с «Факелом» не была лёгкой, учитывая гол соперника в первом тайме

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (4:1).

«Возвращение для меня сюда — самые приятные и лучшие эмоции, быть на родном стадионе и городе. Что касается игры, в начале матча был какой‑то сумбур, многое не получалось. Всё обсудили в раздевалке и довели игру до победы. Перестановки после перерыва? Это был выбор тренера, и это сыграло свою роль, но мы все одна команда, и мы бьёмся друг за друга.



Сегодня в полной мере всё не получалось, учитывая, что в первом тайме мы провалили игру, во втором тайме отыгрались, а в конце играли уже как команда, компактны были у своих ворот, и на контратаках получилось забить. Победа не была легкая, учитывая, что пропустили в первом тайме. «Факел» достойно смотрелся и хорошо игра», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Факел» (4) — на 14-м месте. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».