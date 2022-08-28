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«Спартак» просил поставить сдвоенные матчи с «Факелом» в РПЛ и Кубке России

«Спартак» просил поставить сдвоенные матчи с «Факелом» в РПЛ и Кубке России
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб просил РФС совместить даты матчей с «Факелом» в РПЛ и Кубке России, чтобы команда могла провести две игры в Воронеже 27 и 31 августа. Но в расписании группового этапа Кубка России «Спартаку» в первом туре попал домашний матч с «Крыльями Советов».

«Была такая просьба, это было бы удобно с логистической точки зрения. Не получилось, ничего страшного. Нет, мы не считаем, что «Спартак» задушили. Раз в РФС приняли такое решение, значит, были на то основания», — цитирует Зеленова Sport24.

Накануне, 27 августа, «Спартак» разгромил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:1. Благодаря этой победе, московский клуб вышел на первое место в турнирной таблице.

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