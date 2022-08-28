Защитник «Факела» Магаль назвал причину поражения в матче со «Спартаком»

Защитник «Факела» Руслан Магаль прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых. При этом победа «Спартака» получилась волевой.



Два разных тайма? Наверное, где-то потеряли концентрацию. Хотели удержать результат, поэтому так получилось. Судейство? Не знаю, не обсуждаю судейство.



Атмосфера? Все матчи в Воронеже проходят в одинаковом ключе, потому что болельщиков приходит много», — цитирует Магаля Sport24.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.

«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.