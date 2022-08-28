Туфан Садыгов: пусть ситуацию в «Химках» комментирует руководство клуба

Известный предприниматель Туфан Садыгов, который, по данным СМИ, является главным инвестором «Химок», прокомментировал сложную ситуацию в подмосковном клубе. Напомним, после прихода на тренерский мостик Николая Писарева «Химки» проиграли три матча из трёх.
«Прокомментировать ситуацию в «Химках»? Почему мне звоните? Откуда вам известно, что я инвестор клуба?
Так говорят в СМИ? Ну вот у них и спрашивайте. Я не могу комментировать ситуацию. Есть руководство клуба, пусть комментирует», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».
Напомним, предыдущим тренером «Химок» был Сергей Юран. Клуб объявил об уходе специалиста 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».
- 28 августа 2022
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