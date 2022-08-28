Источник: «Пари Нижний Новгород» заключит контракт с хавбеком Ильёй Жигулёвым
Поделиться
Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв продолжит карьеру в «Пари Нижнем Новгороде», сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, футболист тренируется в расположении нижегородской команды с понедельника. Решение о заключении контракта с Жигулёвым было принято главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым.
Напомним, Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За основную команду краснодарского клуба полузащитник суммарно провёл 23 игры. Жигулёв выступал на правах аренды за молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года футболист перешёл в польский «Заглембе», принял участие в 18 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.
Новость по темеЖигулёв рассказал о самом удивительном поступке Галицкого
Комментарии
- 28 августа 2022
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
08:59
-
08:32
-
08:21
-
08:14
-
08:12
-
07:48
-
07:32
-
07:16
-
07:07
-
06:52
-
06:29
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:03
-
05:46
-
05:32
-
05:31
-
05:23
-
05:17
Партнерский контент