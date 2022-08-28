Источник: «Пари Нижний Новгород» заключит контракт с хавбеком Ильёй Жигулёвым

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв продолжит карьеру в «Пари Нижнем Новгороде», сообщает «Матч ТВ».



По информации источника, футболист тренируется в расположении нижегородской команды с понедельника. Решение о заключении контракта с Жигулёвым было принято главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым.



Напомним, Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За основную команду краснодарского клуба полузащитник суммарно провёл 23 игры. Жигулёв выступал на правах аренды за молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года футболист перешёл в польский «Заглембе», принял участие в 18 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.

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