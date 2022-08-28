Игрок «Сочи» Жоаозиньо: «Химки» — не слабый соперник. Но они уже не та команда, что раньше

Атакующий полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался по поводу победы своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Сочинцы на домашнем поле разгромили подмосковный клуб со счётом 4:1.
«Химки» не показались мне совсем слабым соперником, просто мы показали хорошую игру, создав много моментов. Мы старались, создавали прессинг, заработали два пенальти и забили три гола до конца первого тайма, поэтому во втором тайме нам было легче.
Нынешние «Химки» стали хуже, чем были в прошлом сезоне? Не скажу так, но они не были той командой, которая играла раньше.
Что с газоном на арене? У нас всегда так в этот период. Надеюсь, что в следующей игре будет лучше. Это, конечно, сильно мешает. Нам было сложно играть в хороший футбол», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».
Напомним, «Химки» проиграли три матча из трёх после прихода на тренерский мостик Николая Писарева. Прошлым тренером команды был Сергей Юран, которого достаточно внезапно уволили.
- 28 августа 2022
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