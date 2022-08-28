Вратарь «Химок» Лантратов — о матче с «Сочи»: счёт 1:4… Хорошо, что четыре, а не больше

Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:4). Голкипер рад, что его команда пропустила всего четыре гола, а не больше. Также он заявил, что «Химки» бьются за нового главного тренера Николая Писарева.

«Тут комментировать нечего — мы проиграли по делу, проиграли в одну калитку. Изначально, можно сказать, были не готовы, сочинцы нас перебегали и во всех компонентах были сильнее. Особенно в первом тайме. Ну, счёт 1:4… Хорошо, что четыре, а не больше. Пока что не самая удачная серия у нас.

Думаю, физически команда готова, произошел какой то спад. Мы все вместе залезли во всё это, всем вместе нужно выбираться из этого.

Связано ли это со сменой главного тренера? Тут нет одной причины. Нам всем вместе нужно выбираться. Нужно выигрывать и набирать очки в ближайших матчах. А перед следующей игрой хорошо тренироваться. Футбольный бог все видит: кто хорошо работает, тому сопутствует удача. Если мы будем хорошо работать, удача к нам вернется.

Бьёмся ли мы за главного тренера Николая Писарева? Мы бьёмся, мы выходим в каждой игре. Я могу сказать за себя: я в игре не равнодушен. Выхожу на поле и стараюсь в любой ситуации получать удовольствие», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

Напомним, Писарев сменил на посту наставника «Химок» Сергея Юрана. С момента прихода нового тренера подмосковная команда проиграла три матча из трёх.