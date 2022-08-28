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«Урал» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00

«Урал» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00
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Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Кирилл Силантьев.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).

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