Хаджи — о Джикии: куда он лезет в атаку? Стой в защите — без тебя в нападении разберутся

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу московского клуба в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 4:1. Однако Хаджи считает, что единственный пропущенный «Спартаком» гол – это вина Георгия Джикии.

«Непростая игра была, но очень интересная: туда-сюда атаки. Но повезло, конечно, красно-белым, что в концовке смогли забить ещё. Потому что игра в целом равная была. Видно, что настрой был у спартаковцев, все друг за друга сыграли. Спасибо спартаковцам — отработали по полной программе в этом матче. Видимо, с ребятами провели спокойную конструктивную беседу перед матчем.

Что касается гола в наши ворота, то, по моему мнению, в том эпизоде был виноват Джикия. Куда он всё лез в атаку? Стой в защите — без тебя в нападении разберутся. Вот и получилось так, что ноги устали, а игрок опоздал. Перед «Зенитом» особенно важно было добиться такого хорошего результата», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».