«Локомотив» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Андрей Веретёшкин. В роли резервного рефери выступит Андрей Фисенко.
«Оренбург» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).
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