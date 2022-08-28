«Торпедо» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Краснодар».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв и Андрей Образко. В роли резервного рефери выступит Антон Анопа.



«Краснодар» набрал 11 очков в шести матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).