Защитник «Факела» Магаль: у нас есть уверенность, что останемся в РПЛ

Защитник «Факела» Руслан Магаль оценил шансы своей команды остаться в РПЛ по итогам сезона. После поражения в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» футболист заявил, что в команде уверены в благоприятном исходе.
«Мы уже успели привыкнуть к уровню РПЛ. «Факел» не выглядит слабее всех. У нас есть уверенность, что останемся в РПЛ», — цитирует Магаля Sport24.
Встреча команд, проходившая накануне в Воронеже, закончилась со счётом 4:1 в пользу «Спартака». Хозяева вели в счёте, но удержать победу так и не сумели.
На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а под конец матча Квинси Промес забил третий мяч. Защитник Мацей Рыбус забил 4-й мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.
«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.
- 28 августа 2022
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