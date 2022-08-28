Осинькин: матч с «Ахматом» был очень сложным, но «Крылья Советов» добились важной победы

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом» (2:1).
«Да, у нас не было побед пять игр, хотя кроме «Зенита» в каждой игре рассчитывали на очки, и ход матчей был такой, что фактически в каждом матче мы должны были брать очки. Этот матч, конечно, был очень сложный и эмоциональный, потому что мы очень неплохо начали, у нас было два голевых момента. После этого маленький и, к сожалению, традиционный «привоз». Игра развернулась так, как нам бы не хотелось.
Но мы вернулись, забили гол, уже было удаление. Когда было удаление, хочу отметить «Ахмат» — команда не закрывалась, играла в том числе для зрителей и тоже на победу. Долгое время команда, играя в меньшинстве, выходила в атаку. У нас было больше моментов, и я считаю, что это была важная и нужная победа для нас», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Самарский «Крылья Советов» набрали девять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Спартаком» (16).
- 28 августа 2022
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