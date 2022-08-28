Каррера — о Захаряне: любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По данным СМИ, сделка находится на завершающей стадии.
«Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать сумму выкупа, прописанную в контракте 19-летнего российского полузащитника — € 15 млн. Самому Захаряну в «Челси» предложили долгосрочный контракт до 2024 года.
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