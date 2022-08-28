Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррера — о Захаряне: любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой

Каррера — о Захаряне: любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси». По данным СМИ, сделка находится на завершающей стадии.

«Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать сумму выкупа, прописанную в контракте 19-летнего российского полузащитника — € 15 млн. Самому Захаряну в «Челси» предложили долгосрочный контракт до 2024 года.

Кто хотел взять Захаряна до «Челси»? Все варианты: от «Барселоны» до «Реала» Кто хотел взять Захаряна до «Челси»? Все варианты: от «Барселоны» до «Реала»
Не ждите, что Захарян разорвёт АПЛ. Ему ещё далеко до основы «Челси» Не ждите, что Захарян разорвёт АПЛ. Ему ещё далеко до основы «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022