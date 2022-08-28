Пиоли: удовлетворён победой «Милана» в матче с «Болоньей», но можно играть ещё лучше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Болоньей». Встреча закончилась со счётом 2:0.



«Всегда испытываешь особые ощущения, когда играешь перед своими фанатами. Мы стараемся использовать их энергию, чтобы играть ещё более страстно.



Сейчас мы более внимательны, наши игроки больше верят в себя, чем раньше. У нас был хороший настрой в атаке, мы хорошо защищались командой. Я удовлетворён этой игрой, но понимаю, что можно играть ещё лучше.



Футболист с таким потенциалом, как Леау, должен думать, как ему стать лучше. И у него заметен правильный подход. Он — очень умный парень. Но иногда он выпадает из игры, надо всегда быть готовым», — цитирует Пиоли Football Italia.

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