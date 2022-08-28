«Урал» — «Зенит»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эммерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 14 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).
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