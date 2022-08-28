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Защитник «Спартака» Рыбус оценил своё состояние после травмы

Защитник «Спартака» Рыбус оценил своё состояние после травмы
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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (4:1) рассказал о своём состоянии после травмы.

«Тяжело сказать, насколько я готов. После повреждения работал с командой всю неделю. Набираю форму. Сегодня вышел на полчаса. Впереди Кубок с напряжённым графиком. Будет достаточно шансов на то, что я и другие игроки будут получать время», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в семи матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».

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