«Ростов» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Александр Богданов. В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин.



Московский ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Ростов» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).