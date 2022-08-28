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«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
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«Ростов» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

«Ростов» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45
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Сегодня, 28 августа, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Александр Богданов. В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин.

Московский ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Ростов» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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