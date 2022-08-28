Зиньковский — о травме: Зобнин сказал, что если плечо болит — меняйся и не подводи команду

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о повреждении, которое получил в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом». Встреча команд закончилась со счётом 4:1 в пользу москвичей.



«Упал на плечо. Ключица чуть-чуть болит. Я хотел продолжить матч? Нет. Наоборот, Рома Зобнин мне сказал, что если болит, то лучше меняйся, чтобы хуже не было и команду не подводить. Я сначала побегал… Потом понял, что не могу продолжать и попросил замену», — сказал Зиньковский в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 23-й минуте воронежский клуб открыл счёт в матче: точным ударом отметился защитник Аслан Дашаев. Для 33-летнего футболиста это второй гол в нынешнем сезоне. На 51-й минуте полузащитник Роман Зобнин сравнял счёт. Спустя шесть минут Даниил Денисов вывел красно-белых вперёд, а в компенсированное время Квинси Промес забил третий мяч. Затем защитник Мацей Рыбус забил четвёртый мяч «Спартака» и установил окончательный счёт в матче.



«Спартак» набрал 16 очков и на данный момент вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14), который ещё не провёл свой матч 7-го тура. «Факел» (4) — 14-й.