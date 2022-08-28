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Агент Маричала сообщил, когда защитник прилетит в Москву для перехода в «Динамо»

Агент Маричала сообщил, когда защитник прилетит в Москву для перехода в «Динамо»
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Футбольный агент Гонзало Сорондо, представляющий интересы защитника Николаса Маричала, рассказал, когда его клиент прибудет в Москву для подписания контракта с «Динамо».

«Мы находимся в пути. Прибудем в Москву в понедельник», — сказал Сорондо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, ранее второй агент футболиста сообщил, что вопрос о переходе Маричала в «Динамо» уже решён.

Маричал является воспитанником «Насьоналя». Он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор он провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку. Контракт Николаса с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли клубы из Италии, Испании и других стран.

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