Кунде — в заявке «Барселоны» на матч Примеры с «Вальядолидом»

«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 3-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». В список футболистов, заявленных на эту встречу, попал французский защитник Жюль Кунде.



Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» в конце июля из «Севильи» за € 50 млн и оставался единственным летним новичком, которого каталонский клуб не мог заявить на сезон. Сообщалось, что «Барселоне» нужно дополнительно получить около € 20 млн, чтобы Жюль смог войти в заявку.



Матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» состоится сегодня, 28 августа, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Вальядолид».

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:

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