Зиньковский: не перебор ли пять матчей с «Зенитом» за год? С сильными всегда хорошо играть

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о том, что московский клуб попал в Кубке России в одну группу с «Зенитом». Таким образом, команды за сезон проведут пять матчей друг с другом. Они ещё дважды сыграют в РПЛ, а в начале сезона «Зенит» уже победил «Спартак» в мачте за Суперкубок России.



«Что касается жеребьёвки Кубка, всё нормально. Я хотел встретиться с «Крыльями», чтобы пораньше сыграть в Самаре. Пять матчей с «Зенитом» за год — не перебор? Нормально. С сильными всегда хорошо играть», — сказал Зиньковский в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка. При этом сине-бело-голубые ещё не провели свой матч в 7-м туре.