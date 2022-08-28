Кечинов: даже после пропущенного мяча не было сомнений, что «Спартак» обыграет «Факел»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выступлении красно-белых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (4:1).

«Не могу сказать, что «Спартак» мне не понравился в первом тайме. Первые 25 минут он доминировал на поле, играл очень зрелищно, но не хватило забитого мяча. После «Факел» забил, немного так встрепенулся. Скажу честно, после пропущенного мяча у меня не было никаких сомнений, что обыграет «Факел». В итоге так и получилось. После выхода на замену Зиньковского команда значительно прибавила, начала создавать ещё больше моментов и они вылились в красивые голы. Получается, в первых двух забитых мячах поучаствовал Зиньковский.



Особо не было видно большую часть времени Промеса на поле, но он как раз к концу матча ожил и показал, что находится в оптимальной состоянии, как в физическом, так и в моральном», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.