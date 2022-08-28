Игрок «Факела» в жёсткой форме оскорбил арбитров после матча со «Спартаком»
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Защитник «Факела» Сергей Божин в жёсткой форме раскритиковал судейство после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:4). Уходя в подтрибунное помещение после игры футболист оскорбил арбитров.
«Просто, [блин], лучшее, [нафиг], судейство! [Люди нетрадиционной сексуальной ориентации], блин!» — сказал Божин на видео в телеграм-канале «Обригадо, мистер!»
Напомним, обслуживала матч между «Факелом» и «Спартаком» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Счёт в матче открыли именно воронежцы, но потом москвичи забили им четыре мяча и одержали результативную победу (4:1).
«Спартак» набрал 16 очков и промежуточно вышел на первую строчку турнирной таблицы, опередив «Зенит» (14). «Факел» (4) — 14-й.
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