Главный тренер «Спортинга» Аморим готов уйти в отставку в случае прихода Роналду

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим настаивает на том, чтобы клуб не подписывал контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Специалист готов уйти в отставку, если руководство клуба решит подписать 37-летнего форварда «МЮ», утверждает Football Transfers.



По данным источника, вероятность возвращения Роналду в «Спортинг» крайне мала. Руководство клуба хотело бы вернуть своего воспитанника, но позиция главного тренера сильно отличается.



Ранее сообщалось, что Криштиану может перейти в «Наполи». По данным La Gazzeta dello Sport, португалец уже дал согласие на переезд в Неаполь. При этом в обратном направлении может отправиться форвард команды Виктор Осимхен. В этом случае «Наполи» арендует Роналду.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?