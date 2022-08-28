Главный тренер «Спортинга» Аморим готов уйти в отставку в случае прихода Роналду

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим настаивает на том, чтобы клуб не подписывал контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Специалист готов уйти в отставку, если руководство клуба решит подписать 37-летнего форварда «МЮ», утверждает Football Transfers.
По данным источника, вероятность возвращения Роналду в «Спортинг» крайне мала. Руководство клуба хотело бы вернуть своего воспитанника, но позиция главного тренера сильно отличается.
Ранее сообщалось, что Криштиану может перейти в «Наполи». По данным La Gazzeta dello Sport, португалец уже дал согласие на переезд в Неаполь. При этом в обратном направлении может отправиться форвард команды Виктор Осимхен. В этом случае «Наполи» арендует Роналду.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 28 августа 2022
-
13:57
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:21
-
13:13
-
13:00
-
12:56
-
12:40
-
12:30
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:59
-
10:56
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:45
-
09:34
-
09:30