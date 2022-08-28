«Локомотив» — «Оренбург»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Оренбурга» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано.



«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Павловцев, Печенин, Аюпов, Оганесян, Марин, Вера, Сычевой.

«Оренбург» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (16).